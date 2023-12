Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su uno dei talenti che l’Inter può vantare in rosa: ecco di chi si tratta

Il giornalista Fabrizio Biasin si sofferma sul percorso di Matteo Darmian nelle fila dell’Inter. Ecco l’opinione del giornalista su Twitter

Ha iniziato da centrale.

Poi è diventato terzino in una difesa a 4.

Poi esterno nel 3-5-2.

Poi braccetto.

A destra, ma anche a sinistra (come ieri).

Sa difendere ma pure attaccare.

E non rompe mai le balle. Insomma, sa far tutto. Matteo #Darmian è il Bimby del calcio italiano. pic.twitter.com/UcZrzHFI4T — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 10, 2023

