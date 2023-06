Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, si è espresso positivamente sul riscatto da parte dell’Inter di Francesco Acerbi

Intervenuto sul proprio account Twitter, Fabrizio Biasin ha accolto positivamente la notizia relativa all’imminente riscatto da parte dell’Inter di Francesco Acerbi dalla Lazio.

L’’#Inter riscatta #Acerbi. Raramente un giocatore si è meritato la riconferma come è successo a ‘sto ragazzo che, ricordiamolo, 12 mesi fa non voleva nessuno (io per primo). Davvero davvero bravo. pic.twitter.com/hur42nxOpy — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 16, 2023

Il giornalista scrive: «L’Inter riscatta Acerbi. Raramente un giocatore si è meritato la riconferma come è successo a ‘sto ragazzo che, ricordiamolo, 12 mesi fa non voleva nessuno (io per primo). Davvero davvero bravo».

L'articolo Biasin entusiasta di Acerbi: «Mai nessuno si è meritato la riconferma come lui» proviene da Inter News 24.

