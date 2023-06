L’esterno della Roma, Leonardo Spinazzola, si esprime su un suo compagno in Nazionale, il centrale dell’Inter Alessandro Bastoni

Intervenuto in una live su Discord, dopo la sconfitta rimediata dall’Italia contro la Spagna in Semifinale di Nations League, Leonardo Spinazzola ha detto la sua su Alessandro Bastoni. Parole d’elogio rivolte al difensore dell’Inter, individuato dall’esterno della Roma come uno dei profili da cui la Nazionale deve ripartire.

LE PAROLE –: «Sono molto fiducioso per il futuro perché abbiamo tanti giocatori giovani e forti che devono ancora esplodere. Uno su tutti Alessandro Bastoni che è giovane ma ha già disputato la finale dell’Europeo, di Europa League e di Champions League con l’Inter. Poi abbiamo anche Frattesi, Tonali, Zaniolo, Chiesa, Scamacca, tutti con un potenziale incredibile».

proviene da Inter News 24

