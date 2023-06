Il noto comico Giacomo Poretti del Trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’ ha parlato degli sfottò subiti dopo Manchester City-Inter

Intervistato da QVC, Giacomo Poretti, noto tifoso dell’Inter e comico del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’, è tornato sulla Finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City e gli sfottò subiti.

LE PAROLE –: «In quanti mi hanno preso in giro dopo la finale? Lo dico pubblicamente: uno solo, un milanista che conosco poco e che ho mandato a f*****o. A me non mi piace questa roba. Io sono stato ad Atene nel 1983 a vedere Juventus-Amburgo, invitato da amici juventini. Io gli ho detto ‘ragazzi, io tifo Amburgo però. Però cosa è successo: io non ho infierito, memore forse dal 1967, e lo possono dire i miei conoscenti, amici interisti, milanisti e juventini, io quando loro perdono il derby specialmente adesso…non dico niente. Perché mi sembra un’assurdità infierire sul dolore degli altri. Anche un napoletano mi ha scritto e mi ha detto ‘Giacomo, ho qui la coppa del nonno. La mangiamo?’. Io gli ho detto ‘sai dove te la puoi infilare questa coppa’ (ride, ndr). So che è un gioco nazionale, molto crudele ma che io non condivido. Se vinco, vinco, se perdo non pretendo niente. La vivo più come Ranieri, se posso mi batto contro questa roba».

