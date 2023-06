Davide Frattesi è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per il centrocampo: sul giocatore del Sassuolo non manca la concorrenza

Davide Frattesi si candida ad essere uno dei nomi che animerà maggiormente il calciomercato: sulle sue tracce c’è l’Inter, ma non solo. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti fa il punti della situazione sul centrocampista del Sassuolo rivelando come il pressing della Juventus non si sia attenuato.

LE PAROLE –: «La Juve non molla Frattesi e in Lega Calvo ha fatto una chiacchierata con Carnevali. Magari oggi la Juve è concentrata sul rinnovo di Rabiot e sulla situazione di e Kulusevski, ma non molla Frattesi. L’Inter non è in grado di proporre subito la cifra giusta per acquistare il giocatore. Il tempo giocherà una parte importante pro e contro Juve, Inter e Roma».

L’articolo Inter-Frattesi, Marchetti svela: «La Juve non lo molla, c’è stato un incontro in Lega» proviene da Inter News 24.

