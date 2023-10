Biasin: «Fagioli, Tonali, Zaniolo e altri giocatori? Ce la mettono tutta per farci passare la voglia». La critica del giornalista

Il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso dell’Inter, direttamente dal suo profilo Twitter si è espresso criticamente sul caso scommesse che coinvolge anche Fagioli della Juve.

LA CRITICA – «Caso scommesse: non solo Fagioli, Tonali e Zaniolo, secondo Repubblica sarebbero almeno dieci i giocatori di SerieA (e non solo) coinvolti. Diciamo che ce la stanno mettendo tutta per farci passare la voglia».

The post Biasin: «Fagioli, Tonali, Zaniolo e altri giocatori? Ce la mettono tutta per farci passare la voglia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG