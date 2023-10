Tonali e Zaniolo, la Procura Figc non apre ancora il fascicolo come per Fagioli. Ecco cosa sta succedendo sul caso scommesse

Per Tonali e Zaniolo, a differenza di quanto successo a Fagioli, la Procura della Figc fino a questo momento non ha ancora aperto un fascicolo sul caso scommesse attraverso piattaforme digitali illegali in cui sono coinvolti.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, per i giocatori di Newcastle e Aston Villa la Procura attende la documentazione dalla Procura di Torino. Il centrocampista della Juve, va ricordato, si è già autodenunciato a fine agosto.

