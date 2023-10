Galderisi affossa la Juve: «Non è competitiva per lo scudetto». Le dichiarazioni anche sui bianconeri e Allegri

Galderisi a Tutti Convocati ha detto la sua sulla Juve in chiave lotta scudetto.

GALDERISI – «In questo momento la rosa non è competitiva per lo Scudetto anche se Allegri sta lavorando bene e la squadra è in crescita nonostante stiano venendo fuori problemi come prima quello di Pogba e adesso quello di Fagioli. Mi auguro che la società faccia qualcosa sul mercato a gennaio, in modo da rendere la Juve maggiormente competitiva».

