Vlahovic torna per Milan Juve? L’indizio social fa sperare i tifosi. Il serbo esce allo scoperto con una FOTO

Vlahovic dopo aver saltato le partite con Lecce e Torino a causa della lombalgia non si è aggregato alla Serbia per restare alla Continassa a recuperare per la Juve.

Oggi il bomber serbo ha lasciato un indizio social attraverso una stories e una foto su Instagram che fa ben sperare i tifosi verso il big contro il Milan del 22 ottobre.

