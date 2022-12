Sono queste le parole di Fabrizio Biasin su Lukaku, ecco cosa dice sul quotidiano Libero sul giocatore dell’Inter.

Il giornalista Fabrizio Biasin parla così del giocatore dell’Inter, Lukaku, dopo la bruttissima prestazione con il Belgio uscito dalla Coppa del Mondo, sono queste le sue parole sul quotidiano Libero: “Lukaku torna a casa insieme al suo Belgio ed è il responsabile principale dell’eliminazione. Le mani in faccia alla fine del match pareggiato con la Croazia dicono tutto, il pugno tirato alla panchina rappresenta alla perfezione la frustrazione di un attaccante che non riesce a uscire da un incubo iniziato un anno e mezzo fa.“

Conclude così: “Quando? Il giorno del suo addio all’Inter. Lukaku non era nelle condizioni di giocare, ieri, e lo si capisce benissimo guardando quel che è accaduto: non l’ha presa mai, ha sbagliato cose che non sbagliamo neppure io e te, è parso tutto tranne che l’iradiddio ammirata nell’anno fantasmagorico in nerazzurro, quello con Antonio Conte“.

