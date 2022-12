L’ex Inter, oggi esterno del Tottenham di Conte, parla così Ivan Perisic su FIFA Plus dopo l’esclusione del Belgio di Lukaku.

Ivan Perisic è rimasto estremamente legato all’Inter, ma soprattutto al suo amico Romelu Lukaku, ecco cosa dice il croato per rincuorare l’amico belga dopo i suoi gravi errori in partita, le parole a FIFA Plus: “Sono stato con lui 2-3 minuti dopo la partita. Questo è il calcio, una volta riesci a segnare, un’altra volta sbagli. Lui è un giocatore veramente fortissimo. Ora spero che riesca a vincere tutti i trofei con la maglia dell’Inter.”

A TuttoSport, l’ex primavera nerazzurro Giovanni Fabbian parla del suo sogno di ritornare all’Inter, dopo il prestito alla Reggina: “Quello è il mio sogno, quello per cui lavoro ogni giorno: ambire al massimo del livello, ossia arrivare nei grandi campionati europei e vincere il più possibile.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG