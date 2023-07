Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il lungo post dell’ex portiere nerazzurro.

Fabrizio Biasin su Libero ha detto la sua sul saluto di Handanovic leggermente polemico. “Il saluto di Handanovic all’Inter e agli interisti è intenso, glaciale, diretto come è lui. Il 39enne portiere sloveno ci mette un po’ di miele, ma anche tanto peperoncino”.

Samir Handanovic

“Dice ‘amareggiato’ perché sperava di continuare, ma anche ‘felice’ perché non capita a tutti di disputare 11 stagioni nello stesso club. ‘…In un mondo di ipocriti, ho cercato di essere uomo prima che calciatore’. E di sicuro ce l’ha fatta, soprattutto se si pensa alla quantità di bocconi amati buttati giù negli anni in cui è diventato capro espiatorio per qualunque sconfitta. Ed è vero, nell’ultimo periodo ha perso brillantezza, ma è anche vero che la critica è andata ben oltre l’oggettività. Grazie a te, Samir”,

L’articolo Biasin: “Il saluto di Handanovic è stato glaciale e intenso, con miele e tanto peperoncino” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG