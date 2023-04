Il giornalista Fabrizio biasin ha spezzato una lancia a favore di Inzagni, messo alla gogna per il percorso in campionato dell’Inter

Sulle pagine di Libero, il giornalista Fabrizio Biasin scrive dell’Inter e dell’operato di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è bersagliato dalle critiche, nonostante i successi conseguiti dai nerazzurri:

INTER E INZAGHI- La stagione dell’Inter può passare dall’orrendo al leggendario in un solo mese. Oddio, “orrendo”, se vivessimo in un mondo normale l’idea di aver già conquistato una Supercoppa e una finale di Coppa Italia, oltre a una semifinale di Champions, dovrebbe essere sufficiente per dire «beh, ci avete già regalato delle emozioni, grazie», ma quello del calcio non è un mondo normale e, quindi, il lavoro di Simone Inzaghi verrà pesato in base ad altro (…).

PERCORSO- Il percorso fin qui garantito dall’Inter di Simoncino vale -mal contati – un centinaio di milioni di euro tra passaggi del turno, biglietti venduti, premi e premietti. Mica pizza e fichi. Poi, certo, la stagione del tecnico dipenderà soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions, quella sì indispensabile per varcare la soglia della “sufficienza.

