Marcelo Brozovic è tra i centrocampisti della Serie A che ha servito più assist ai propri compagni, con costanza: la statistica dell’Inter

Ha dettato i tempi di gioco dell’Inter nelle ultime stagioni ma non solo: Marcelo Brozovic sa essere decisivo anche più vicino alla porta con gli assist per i propri compagni (l’ultimo in ordine cronologico quello fornito a Lukaku per il primo gol contro l’Empoli).

Su inter.it si legge: «PROFESSIONE ASSISTMAN – Grazie all’assist per il gol di Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic ha servito un passaggio vincente in ognuna delle nove stagioni che ha disputato in Serie A: il croato è uno dei tre centrocampisti ad esserci riuscito dal 2014/15, oltre a Cuadrado e Zielinski».

L'articolo Inter, Brozovic professione assistman: i numeri del croato proviene da Inter News 24.

