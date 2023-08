Il noto giornalista Fabrizio Biasin, ha commentato così le mosse dell’Inter per l’attacco, con l’ultimo colpo in entrata: Arnautovic

Attraverso le colonne di Sportitalia, Fabrizio Biasin si è espresso così in merito all’operato dell’Inter sul mercato in attacco: il suo giudizio sull’acquisto di Marko Arnautovic dal Bologna e non solo.

LE PAROLE – «Là davanti il problema è evidente. Sostituire Dzeko e Lukaku con Thuram e Arnautovic significa accettare un rischio non da poco, quello di una finalista di Champions che si affida a un reparto offensivo zeppo di incognite. Per questo – pensiero personale – Marotta e Ausilio proveranno fino all’ultimo a sostituire anche Correa con un attaccante… di movimento. Al momento il saldo in casa nerazzurra tra milioni incassati e milioni spesi pende (ampiamente) dalla parte degli incassi. I tifosi sono incazzati, non hanno decisamente tutti i torti.

Lukaku ha chiaramente complicato la vita a Marotta e Ausilio. Se fosse stato un filo più diretto con i suoi (ex) dirigenti, oggi presumibilmente l’Inter avrebbe in rosa ancora il buon Dzeko, bollito solo per chi non sa quello che dice. Della questione Samardzic si possono dire tante cose, ci limitiamo a buttarne sul piatto una: a 21 anni non puoi farti condizionare dai quattrini, soprattutto se il casino è alimentato da chi ti sta intorno. Il mondo del calcio è saturo di approfittatori e gente molto poco professionale, ma questo non giustifica i giocatori, semmai è un’aggravante».

