Fabrizio Biasin ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, con una sua personale analisi sulla prestazione

Ecco cosa afferma Fabrizio Biasin, ospite di Cronache di Spogliatoio, a proposito della sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo.

LE PAROLE- «Io non voglio proprio credere che a metà settembre un giocatore possa essere stanco, anche giocando tutti i giorni. Io credo che sia un’altra la questione: l’Inter mi ha fatto vedere, anche quando perdeva, di avere sempre il pallino del gioco. Contro il Sassuolo questa cosa l’ha persa, e non me l’aspettavo. Dopo il pareggio dei neroverdi è andato in una frenesia totale, che ti fa pensare che i giocatori siano stanchi, invece corrono a vuoto. Questa cosa dall’Inter di Simone Inzaghi nel 2023 non l’ho mai vista».

L'articolo Biasin: «Inter stanca col Sassuolo? No, il problema è un altro» proviene da Inter News 24.

