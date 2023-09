La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’Inter e su un clamoroso sbaglio che sarebbe stato commesso in ottica mercato: i dettagli

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport a proposito dell’Inter, colpevole di un errore clamoroso sul mercato.

INTER- «L’errore sta nella differenza (evidente) tra la coppia titolare, la ThuLa, e le due riserve, l’austriaco più Sanchez. Sin dall’inizio era complicato immaginare un’alternanza alla pari e i guai dell’austriaco complicano le rotazioni.

Ma questa condizione è figlia anche delle peripezie estive alla ricerca di un centravanti. Dal ‘tradimento’ di Lukaku alla scelta di non affondare su una punta emergente come Balogun o su una più navigata come Taremi, passando per il bivio Scamacca che il club e il tecnico hanno scelto di non imboccare, ecco che alla fine l’Inter si è fermata ad ‘Arna’, pagato 8 milioni in due anni.

Considerando che ne ha spesi altri 30 per Pavard, talento internazionale ma pur sempre un difensore, viene il dubbio che un gruzzoletto maggiore poteva essere usato per avere garanzie maggiori dietro a Lautaro e Thuram»

L’articolo Inter, l’errore imperdonabile commesso dai nerazzurri: tifosi delusi! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG