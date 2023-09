Il giornalista arabo Turki Al Ghamdi ha parlato del fondo Investcorp e della sua volontà di acquisire l’Inter: i dettagli

Sulle colonne di Tuttosport, il giornalista Turki Al Ghamdi concede un’intervista in cui si focalizza sull’Inter e la possibile cessione, a favore del fondo Investcorp.

CESSIONE INTER- «La nostra comunità conosce molto bene il fondo (che attualmente gestisce circa 50 miliardi di euro, ndr). Sanno che ha davanti un grande e prosperoso futuro. Dato che non hanno mai fallito alcun progetto su cui hanno deciso di mettere mano. Per l’acquisto dell’Inter dovrebbero essere stanziati circa 1.3 miliardi di euro. Anche se ora chiaramente si dovrà convincere Zhang a vendere. Il profitto successivo di Investcorp arriverà sviluppando la squadra e ottenendo successi locali e internazionali. Sarà fondamentale avere un proprio stadio per godere di enormi ricavi annuali, come avviene per gli altri top club del mondo».

INVESTIMENTO- «Il fondo ha diversi asset sparsi in giro per il mondo. Asset che attualmente vengono gestiti con positività. Tempo fa è stata presa la decisione di acquisire un club calcistico come nuova risorsa da aggiungere al portafoglio. Adesso la scelta è ricaduta sull’Inter poiché è ritenuta una squadra adatta agli investimenti.

Con una tifoseria numerosa e una proprietà attuale che, causa debiti, dovrà vendere. L’Inter ha una storia importante ed è uno dei club più prestigiosi del mondo. Qualora venisse costruito uno stadio di proprietà i ricavi sarebbero giganteschi. Guardate invece quanto costano i club della Premier League. I prezzi sono altissimi. Pensate al Manchester United e capirete perché al momento l’Inter è un’opzione molto attraente».

ZHANG- «Tutto dipende da Zhang, dopo i recenti contatti con broker e possibili investitori. Si potrebbe garantire uno splendido tifoso ai nerazzurri. Qui nei Paesi arabi ci sono davvero tantissimi veri interisti che seguono con passione la squadra. Il target di Investcorp sarebbe quello di vincere tutto. In ambito nazionale e internazionale. Quindi si punterebbe sull’ingaggio. Ma anche il tesseramento di grandi fuoriclasse per raggiungere gli obiettivi prefissati».

L’articolo Inter e cessione, Al Ghamdi: «Investcorp c’è, ecco i passi successivi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG