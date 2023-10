Biasin: «Inzaghi ha portato l’Inter in una dimensione europea» Le parole del giornalista

Intervistato dai microfoni di Radiosportiva, Fabrizio Biasin, ha parlato del momento dell’Inter, vittoriosa in Champions League.

«L’Inter sta facendo un calcio di dimensione europea , l’ha mostrato nell’ultima stagione e soprattutto a Istanbul. Inzaghi ha portato l’Inter in una dimensione europea conosciuta da tutti. Sacchi fino adesso non l’aveva vista e riconosciuta ma ora si sta allineando un po’ a quello che è il pensiero di tutti. Sicuramente potrà far piacere a Inzaghi, ma non sposterà nulla sulla sua idea di calcio»

L’articolo Biasin: «Inzaghi ha portato l’Inter in una dimensione europea» proviene da Inter News 24.

