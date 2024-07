Il giornalista Fabrizio Biasin sostiene che nel contratto dell’olandese possa esserci anche una clausola rescissoria.

Fabrizio Biasin su tuttomercatoweb.com esprime il suo parere sulla possibile cessione di De Vrij. “E quindi sì, qualcosa accadrà e sapete perché lo sappiamo? Mica perché siamo bravi, ma solo perché ce l’ha detto proprio Ausilio ieri sera. ‘Un sostituto per l’infortunio di Buchanan? Ci siamo già confrontati col mister, i nomi li conosciamo noi. Stiamo cercando un giocatore che andrà occupare il ruolo di centro sinistro nella difesa, il cosiddetto braccetto di piede sinistro’. E allora i casi sono due“.

Stefan De Vrij

Gli scenari

“1) Mente per confondere le acque. 2) Dice la verità perché non ha nulla da nascondere. In quanto ingenuotti, propendiamo per la seconda ipotesi, ma non così tanto da non sapere che pure la faccenda de Vrij puzzicchia di bruciato. L’olandese sta disputando un Europeo con i fiocchi ed è possibile che intenda legittimamente ‘monetizzare’ il finale di carriera. Probabile che arrivi qualche offerta, magari proprio dalla ricchissima Arabia Saudita. La cifra che potrebbe far vacillare i nerazzurri? Diciamo 15 milioni, anche se alcuni geniacci del mercato (e quindi non il qui presente) mormorano che il buon Stefan abbia una segretissima clausola rescissoria che potrebbe far felici tutti quanti“. In realtà l’olandese dopo la partita contro la Turchia, caratterizzata anche da un suo goal, ha gettato acqua sul fuoco dichiarando di non vedersi lontano dall’Inter.

