Il giornalista Fabrizio Biasin sostiene che i nerazzurri abbiano risposto sul campo alle polemiche della settimana scorsa.

Fabrizio Biasin su TMW ha espresso il suo parere sull’ultima gara dell’Inter e sul colpo Taremi. “E l’Inter? Beh, c’è chi parlava di una squadra ‘nervosa’, ‘affaticata’, un filo ‘in difficoltà’ e certamente ‘sotto pressione mediatica’. Ebbene, la reazione sul campo è stata perfetta, sintomo che la squadra di Inzaghi sa isolarsi dalla (inevitabile) caciara mediatica. Il resto lo dicono i numeri, sorprendenti. E comunque tutto questo inutile bla bla serviva per arrivare al punto: l’Inter ha l’accordo per portare Taremi a Milano a giugno. Se non succedono cose imprevedibili, sarà il prossimo parametro zero dei nerazzurri (e non il solo…)”.

Sull’esonero di Mourinho

“Ma il caso del giorno lo conoscete, ha un nome (José) e un cognome (Mourinho). La Roma lo ha liquidato e ha certamente avuto le sue buone ragioni (il livello di non-gioco era effettivamente impressionante). Ma c’è una cosa che non si può far passare (almeno per il sottoscritto), il fatto che nel deliro della giornata di ieri in tanti – troppi – abbiano sostenuto la tesi di un Mou ‘fallimentare”’ Boiate. È vero, quest’anno il portoghese stava facendo malissimo, al punto che quasi aveva rimediato più espulsioni che punti, ma è anche vero che durante la sua esperienza la Roma ha vinto una Conference League, ha disputato una finale in Europa League (finita male per orrori arbitrali), ha riempito costantemente l’Olimpico, ridato entusiasmo a una tifoseria che lo aveva decisamente smarrito. E – piaccia o non piaccia – quest’uomo ha anche acceso un riflettore in più sulla nostra Serie A, ché personaggi così non si trovano sugli scaffali del discount. E quindi buona fortuna, José, ci hai regalato un’infinità di ‘tituli’”.

