Il giornalista Fabrizio Biasin ha sottolineato quanto divario ci sia stato tra le due squadre impegnate ieri a San Siro.

Fabrizio Biasin a Pressing ha voluto complimentarsi con Simone Inzaghi per come riesce a far esprimere la sua squadra; inevitabile poi un commento anche su Lukaku. “A fine partita la cosa più strana è il risultato: 1-0 è poco per quello che si è visto, si è giocato ad una porta”.

Il parere

“Se al posto di Sommer c’ero io, non cambiava niente. La Roma è entrata in campo per fare 0-0, non me l’aspettavo: ma l’Inter ha giocato ad un altissimo livello. E’ una squadra che l’ha preparata veramente bene. Non hanno parlato, si parlava troppo di Lukaku e hanno preferito di isolarsi per dare un segnale“.

Romelu Lukaku

I meriti del tecnico

“Ci tengo a dire una cosa: sento da dire da tutti che l’Inter è la più forte, e forse è vero, ma sembra si voglia dire ad Inzaghi che la squadra è forte e vince da sola, ma in realtà c’è un allenatore che fa giocare un grande calcio. Io non credo che Lukaku abbia giocato male per l’atmosfera, non gli sono arrivati palloni: Acerbi ha fatto quello che voleva”.

Il grande ex

“L’atmosfera poteva dargli fastidio, ma ho visto un atteggiamento positivo: non si è andato oltre i fischi. San Siro era uno spettacolo, per me Lukaku è uscito pensando ‘guarda cosa ho lasciato’”.

