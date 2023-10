Milan, Stefano Pioli spera di recuperare Simon Kjaer in tempi brevi: il difensore danese aveva saltato il Napoli per infortunio

Come riferito da Sky, il Milan culla una speranza precisa in relazione alle condizioni di Simon Kjaer, centrale danese che ha saltato la gara col Napoli per un affaticamento muscolare.

La speranza di Pioli, che al momento appare fondata, è quella di recuperare il calciatore per la sfida di sabato a San Siro contro l’Udinese.

