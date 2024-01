Il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto parlare della situazione attaccanti in casa Inter soprattutto con il mercato alle porte

Tramite Pressing, Fabrizio Biasin ha voluto parlare dell’Inter e della questione attaccanti visto il periodo di mercato.

«La tesi era questa: senza Lautaro l’Inter non segna, e invece ha fatto due gol la scorsa settimana e un altro col Genoa, peraltro proprio col sostituto di Lautaro, che per quanto mi riguarda è stato il migliore in campo a Marassi. Se oggi chiedi allo spogliatoio se vogliono un altro attaccante o preferiscono tenersi Arnautovic, ti rispondono tutti la seconda.»

