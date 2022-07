Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato su Twitch del mercato dell’Inter e del capitolo cessioni, dicendo chi sono gli intoccabili.

Queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin che ha parlato sul canale Twitch dell’Inter dicendo chi sono i nerazzurri intoccabili: “Mkhitaryan vale 100 volte Vidal e Asllani copre il buco del vice-Brozovic. Lì a centrocampo ci sono molte possibilità di ruotare i giocatori, per me anche Mkhitaryan in questo senso giocherà molto. Io l’unico che non toglierei mai nell’Inter è Brozovic, ma a volte anche lui dovrà tirare il fiato. Mi hanno detto, dall’Inter, che l’obiettivo è fare delle coppie con titolari e riserve quasi dello stesso livello.“

Brozovic Mkhitaryan

Aggiunge: “Lautaro Martinez? È molto mentallizzato sull’Inter e sulla sua crescita. Non dimentico chi diceva di svendere Lautaro l’anno scorso. C’era chi diceva che era sacrificabile a cuor leggero, in realtà ha dimostrato di saper respingere anche queste accuse. L’anno prossimo potrà fare ancora meglio, non mi stupirebbe se facesse ancora meglio di Lukaku.” Conclude così con queste parole.

