Alla Juventus serve una punta esterna, Allegri la chiede prima del debutto contro il Sassuolo tra quindici giorni.

I dirigenti stringono per un attaccante, per meglio dire una punta esterna che alla Juventus in questo momento serve come il pane. Allegri sa che ha solamente Vlahovic, Di Maria e Cuadrado per la prima giornata, con Kean squalificato. Se Alvaro Morata appare molto lontano per via delle richieste, anche Werner sembra allontanarsi per ritornare in prestito al Lipsia dove è esploso nel campionato tedesco.

Massimiliano Allegri

Depay piace, i contatti sono iniziati potrebbe arrivare però a titolo definitivo per via del suo contratto in scadenza nel 2023. l’opzione più abbordabile resta Martial che può arrivare tranquillamente in prestito con diritto di riscatto. Zaniolo resta la prima scelta, ma servirà un investimento piuttosto pesante per arrivare a prenderlo. Altra ipotesi Firmino, ma resta complicato muoverlo da Liverpool. In Italia occhi anche su Deulofeu su cui c’è da tempo il Napoli.

