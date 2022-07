L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali non ha parlato solamente dell’offerta del Napoli per Raspadori.

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport 24 Giovanni Carnevali ha fatto il punto anche sulla trattativa Frattesi-Roma. “Per Frattesi c’è stato più di un contatto con la Roma, ma siamo fermi. Noi vogliamo cercare di trattenere questi ragazzi, non possiamo cederne tanti”.

Davide Frattesi

“Berardi? Domenico è il nostro campione, il giocatore più forte che abbiamo, spero tanto che possa rimanere ancora con noi. Mi dispiace che Scamacca non sia rimasto in Italia, mi avrebbe fatto piacere vederlo ancora in Serie A. Non è stata una trattativa semplice, è servito tempo, ma è comunque una soddisfazione mandare un ragazzo in Premier League, speriamo che faccia bene“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG