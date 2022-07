I rossoneri sono finalmente riusciti a trovare l’intesa col club belga per il trasferimento del trequartista.

Mancano pochissimi dettagli e Charles De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan: è stata una trattativa complessa e che è durata tante settimane ma alla fine la fumata bianca sta per arrivare. I rossoneri lo pagheranno tra parte fissa e bonus 36 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Charles De Ketelaere

Il belga è atteso a Milano tra domenica e lunedì, il trequartista non si è allenato ieri col Bruges e ha spinto tantissimo per facilitare il trasferimento. Pioli avrà un altro tassello sulla trequarti; De Ketelaere ha collezionato più di 100 presenze con la sua ormai ex squadra e ha già una discreta esperienza europea.

