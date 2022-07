I blucerchiati battono un colpo e si assicurano il ritorno di un trequartista che è stato bersagliato dagli infortuni nell’ultima stagione.

Filip Djuricic torna alla Sampdoria dopo non aver rinnovato il contratto col Sassuolo, ha firmato un biennale; lo riporta Sky Sport. Si sblocca così il mercato dei blucerchiati che finora era stato attivo quasi esclusivamente in uscita creando qualche malumore in Marco Giampaolo.

Filip Djuricic

Il serbo è già stato alla Sampdoria anche se la sua esplosione è avvenuta al Sassuolo di De Zerbi; il trequartista però nell’ultima stagione ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che gli ha fatto saltare buona parte delle gare della sua squadra. La Sampdoria starebbe cercando anche il centrocampista centrale Gonzalo Villar della Roma ma si è lontani dal trovare un accordo.

