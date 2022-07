La squadra olandese con un vero e proprio blitz riesce ad acquistare a sorpresa il centravanti del Pisa che era molto ambito da squadre di Serie A.

Lorenzo Lucca effettua un salto considerevole dalla Serie B alla Champions League, passando per l’Eredivisie: l’Ajax batte la concorrenza del Bologna e compra l’ex attaccante del Pisa. Secondo Sky Sport, i lancieri lo pagheranno 1 milione di euro per il prestito più 10 milioni per il riscatto obbligatorio più una percentuale per la futura rivendita.

Lorenzo Lucca

Il centravanti è stato nei giorni scorsi vicinissimo alla squadra di Mihajlovic che una volta accortosi del blitz degli olandesi ha provato a recuperare terreno ma era troppo tardi: il giocatore si era fatto ingolosire dalla partecipazione alla Champions e dal giocare all’Amsterdam Arena. Lucca sarà il primo italiano della storia a giocare nell’Ajax.

