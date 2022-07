Attacco in emergenza per Max Allegri, infatti la Juventus alla prima di campionato oltre che di Chiesa farà a meno di Kean.

L’allenatore della Juventus, Max Allegri si vede in difficoltà per la prima di campionato contro il Sassuolo. Infatti i bianconeri avranno anche Kean squalificato oltre Rabiot. L’allenatore vuole due nuovi acquisti davanti, almeno uno per tamponare l’assenza di Chiesa che tornerà gradualmente solamente alla fine di settembre prossimo.

Massimiliano Allegri

Al momento in attacco giocherebbero Di Maria, Vlahovic e Cuadrado. Troppi rischi senza nemmeno una riserva in panchina, solo tanti giovani come Da Graca, Compagnon e Soulé. La settimana prossima ci sarà un grande aumento di contatti per arrivare ad un grande esterno. I nomi sul tavolo sono quelli di Zaniolo della Roma, Firmino dal Liverpool, Martial dal Manchester United, Werner dal Chelsea e Depay dal Barcellona. Ovviamente riguardante gli ultimi tre la trattativa è in prestito, tocca solo trovare l’accordo sull’ingaggio da pagare. Ma vedremo i bianconeri su chi decideranno di puntare.

