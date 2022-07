Il giocatore del Napoli, Fabian Ruiz piace moltissimo alla Juventus, potrebbe arrivare a parametro 0 la prossima stagione.

Fabian Ruiz piace alla Juventus, non è un mistero che il centrocampista del Napoli sia un giocatore molto appetibile sul mercato, soprattutto perché tra un anno andrà a scadenza a parametro 0. Infatti il Napoli si trova nella stessa situazione di Koulibaly con la differenza che il difensore ha trovato una bella offerta del Chelsea che ha accontentato sia il patron del Napoli che lo stesso difensori in termini di scelta e di stipendio puro.

La Juventus lo prenderebbe anche oggi, ma difficilmente De Laurentiis lascerà partire il suo giocatore per circa 15 milioni di euro. Quindi si comincia a lavorare sotto traccia per arrivare alla conclusione di bloccarlo per prenderlo definitivamente a zero l’anno prossimo. Proprio a parametro 0 andrà via Adrien Rabiot che è in scadenza di contratto.

