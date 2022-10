Lo sfogo del giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin che parla su Facebook della questione portiere Inter.

Ecco le parole del giornalista Fabrizio Biasin, che su Facebook parla della questione portiere Inter: “Io la questione “portiere dell’Inter” la vedo così: Onana a Milano si è presentato con un bel curriculum. 26 anni, 55 presenze in Europa… Cioè, lo volevano in tanti, mica solo l’Inter. Un portiere fermo da un anno, e bravo, non può stare fermo un altro anno, altrimenti gli anni diventano due e quello non fa più il portiere, fa l’ex portiere. Handanovic non è “il” problema dell’Inter (magari ce ne fosse solo uno). Per intenderci, stiamo parlando di un grande professionista. Certamente non più al suo apice, ma un grande professionista.“

Andre Onana

Conclude così il giornalista: “Ecco, il problema non è tanto Handanovic, semmai la sua conferma: se confermi Handanovic prendi una decisione legittima, ma allora il secondo non può essere Onana che ha un curriculum, piuttosto gli affianchi un giovane di belle speranze su cui puntare per il futuro. Ma se prendi Onana, allora, lo devi far giocare, altrimenti è come comprare la macchina nuova, parcheggiarla in garage, farle prendere polvere e uscire con quella vecchia perché… “beh, in fondo va ancora”.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG