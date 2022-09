Sono queste le parole di Fabrizio Biasin intervenuto a TuttiConvocati, parla così della situazione attuale dell’Inter.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin intervenuto a TuttiConvocati, esprime la sua opinione sullo stato dell’Inter: “E’ stata un’estate faticosa, ogni giorno con voci di partenza, credo questo abbia fatto male al gruppo. Non è stato bello vedere l’Inter subire il Milan nel derby. Vero che non va tutto bene, ma è anche vero che siamo al 9 settembre e io domani pretendo un certo tipo di atteggiamento, secondo me Marotta gli ha fatto un mazzo così ad Appiano.“

Conclude così: “Per me il problema dell’Inter ora non è il portiere, secondo me è un problema di squadra. Mi sembrano tutti un filo addormentati. Unica buona notizia per Juve e Inter è che è vero che hanno iniziato male, ma è anche vero che c’è tempo per mettersi a posto.“

