Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del calciomercato dell’Inter e dell’interesse crescente intorno al portiere Andrè Onana

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin dice la sua sull’interesse del Chelsea per il portiere interista Andrè Onana:

LE PAROLE- «Si è visto anche nella finale, è un portiere incisivo anche fuori dai pali. Ma è stato preso a zero. Per 30 mln non lo venderei, ma se dovesse arrivare un’offerta da 50-60 mln sarebbe giusto pensarci».

