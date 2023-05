Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Benjamin Pavard e del suo possibile – ma difficile- arrivo all’Inter

Sui propri social, Fabrizio Biasin parla così della situazione di Benjamin Pavard, in scadenza di contratto e accostato nelle ultime ore all‘Inter:

MERCATO- Inter, due cose: – Pavard per ora difficile. Il costo del francese (20 milioni + ingaggio elevato) è ritenuto eccessivo per un giocatore in scadenza nel 2024. – Attenzione, invece, all’ormai annuale colpo a zero in arrivo…

L’articolo Biasin: «Pavard difficile per l’Inter, ma occhio al colpo a zero» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG