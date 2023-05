Il giornalista Stefano De Grandis ha elogiato la grande condizione fisica che hanno mostrato i nerazzurri nello loro ultime uscite.

Stefano De Grandis a Sky Sport ha detto la sua anche sul ballottaggio in attacco per la finale di Champions. “Inter nella forma migliore possibile, sta prendendo a pallate tutti quanti. Arriva a giocarsi la Champions League nella condizione migliore”.

esultanza Inter

“Ha buttato tanti punti in campionato, la finale di Champions riabilita Inzaghi ma mette il dito nella piaga: forse si poteva fare qualcosa di più? Secondo me sì. Ma la capacità di chiudere forte prima di una finale di coppa dipende da una rosa straordinaria, con l’Inter B riesce a mettere sotto anche l’Atalanta. Dzeko o Lukaku? Bel dubbio, se conosciamo Inzaghi parte con Dzeko. Ma con una squadra come il City che fa possesso e ti concede qualcosa dietro Lukaku ti può essere utile. Importante averlo quando la partita è in equilibrio”.

