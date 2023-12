In collegamento con Pressing, Fabrizio Biasin si è così lamentato per la differenza, a suo dire, con la quale vengono visti gli episodi a sfavore di Juve ed Inter.

LE PAROLE – «Se apriamo il caso per la Juve per il fallo di mano di Bani, e quello per me è rigore tutta la vita, parliamo anche di Gila e di quello che è successo all’Inter. Però per la Juve apriamo il fascicolo, mentre per l’Inter no».

The post Biasin polemizza: «Per la Juve apriamo il fascicolo su Bani, per l’Inter niente» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG