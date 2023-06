Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato del possibile ritorno dell’esterno del PSG Hakimi alla corte dell’Inter

Tramite Twitter, Fabrizio Biasin ha voluto ancora dire la sua opinione sul possibile ritorno all’Inter di Hakimi.

LE PAROLE – «Dopo Istanbul, il volo per Parigi, come Hakimi due anni fa. Pare che il marocchino voglia ritornare, i soldi non comprano tutto».

L’articolo Biasin: «Ritorno Hakimi all’Inter? I soldi non comprano tutto» proviene da Inter News 24.

