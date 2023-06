Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla finale Inter-City

Intervenuto dagli studi di Radio Deejay, Fabio Caressa ha detto la sua in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

LE PAROLE – «Inzaghi pecca un po’ ancora quando c’è da caricare una partita con poca importanza, quando c’è una partita top con grande tensione lui smussa gli angoli e fa calare la tensione, il contrario non riesce ancora. Dzeko o Lukaku? Se conosco il pensiero di Inzaghi, è ancora difficile che rinunci a uno che l’ha portato in finale, quindi direi Edin. City? Il Man City ora è 4 volte più forte della seconda più forte in Europa».

L’articolo Caressa: «City-Inter? Ecco come giocherà Inzaghi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG