Fabrizio Biasin ha parlato a Iotifointer.it dell’elezione di Marotta a nuovo presidente dell’Inter. “Quella di Marotta presidente è una scelta logica e intelligente, perché si sceglie un profilo nerazzurro che possa dare continuità e lavorare a un progetto che è iniziato qualche anno fa. Oaktree poteva mettere un suo uomo, ma ha compreso che la continuità aveva tanto senso. Marotta infatti non è solo il presidente dell’Inter, ma continuerà ad avere il ruolo di amministratore delegato sport. Nel suo caso la meritocrazia ha un senso. E’ un’ottima notizia per i tifosi dell’Inter. Marotta non avrebbe accettato se il suo fosse stato un ruolo ad interim”.

“Se ha detto sì vuol dire che Oaktree ha intenzioni a medio-lungo termine. Non si tratta di uno o due anni. E questo potrebbe allungare anche la carriera dello stesso Marotta, che aveva messo come suo limite temporale il 2027. Ora possono accadere un sacco di cose: difficile fare previsioni, ma l’idea è che le sue intenzioni possano essere ancora più a lungo termine. Nel CdA alcune figure del fondo si sono affiancate ai vecchi dirigenti. Questo significa, e ce lo ha spiegato Marotta dopo l’Assemblea, che si vuole continuare sulla strada già tracciata, un percorso che deve continuare a portare insieme risultati e sostenibilità finanziaria“.

