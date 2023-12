Il giornalista Biasin ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus

Biasin su Pressing ha voluto dire la sua opinione sulla lotta scudetto tra Inter e Juve.

BIASIN – «Finiamo per essere ripetitivi e ridondanti. Pensare che la Juventus non abbia le possibilità per dare fastidio all’Inter, quando l’anno scorso ha fatto gli stesso punti pur giocando male e quest’anno sta facendo bene dimostrando di essere squadra, significa sminuire i giocatori della Juventus e far credere che sia solo un miracolo di Allegri. I giocatori della Juve sono forti, Vlahovic è forte».

