Le ultime sulle manovre del Torino in attacco in vista del calciomercato di gennaio. Nel mirino l’ex obiettivo dell’Inter Broja

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe messo gli occhi su Armando Broja del Chelsea in vista della sessione di calciomercato invernale. Curioso un piccolo retroscena che riguarda i nerazzurri.

Il centravanti era stato seguito in passato anche da Milan ed Inter. I granata potrebbero tentare l’assalto in caso di cessione di Pietro Pellegri al Genoa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Calciomercato Inter, Broja sfuma Una rivale vicina proviene da Inter News 24.

