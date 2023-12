Scontro Zazzaroni-Biasin sulla Juventus: «Vorrei Kostic all’Inter»; «Ma cosa stai dicendo!». Il diverbio su Pressing

Acceso dibattito in diretta TV durante Pressing tra i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin: sempre sul dibattito tra Inter e Juventus.

ZAZZARONI – «Allegri dice che la Juve si è rafforzata cedendo, c’erano degli elementi destabilizzanti per il gruppo: si chiamavano Di Maria, Bonucci e Paredes. Di Maria e Pogba pensavano al Mondiale. Bonucci voleva giocare e creava qualche attrito o disagio nello spogliatoio. È la stessa Juve dell’anno scorso, con gli stessi numeri ma 5 punti in più e non fa le coppe. Ma come organico è molto più debole dello scorso anno. Dal mio punto di vista non può bastare per lo scudetto. Per me stanno facendo miracoli. L’Inter ha molte più soluzioni e può giocare in molti modi».

BIASIN – «Finiamo per essere ripetitivi e ridondanti. Pensare che la Juventus non abbia le possibilità per dare fastidio all’Inter, quando l’anno scorso ha fatto gli stesso punti pur giocando male e quest’anno sta facendo bene dimostrando di essere squadra, significa sminuire i giocatori della Juventus e far credere che sia solo un miracolo di Allegri. I giocatori della Juve sono forti, Vlahovic è forte».

ZAZZARONI – «Ma dai! Ha giocato Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Gatti è determinante. Ma cosa stai dicendo! Ieri Vlahovic ha fatto ridere».

BIASIN – «Vorrei terminare una volta una frase. Szczesny è uno dei portieri più forti d’Europa. Bremer è uno dei centrali difensivi più forti che ci sono. Danilo gioca ben Brasile, Rabiot titolare nella Francia, Vlahovic è un attaccante fortissimo, Chiesa è forse il miglior giocatore della Nazionale italiana. Kostic lo vorrei io nell’Inter. Dire questa cosa per far credere che tutti i meriti siano di Allegri…»

L’articolo Scontro Zazzaroni-Biasin: «Vorrei Kostic all’Inter»; «Ma cosa stai dicendo!» proviene da Inter News 24.

