Il centrocampo dell’Inter si sta dimostrando assolutamente ad alto livello. Ecco i numeri di Calhanoglu e compagni

Come sottolineato oggi da Sky Sport, l’Inter ha dalla sua parte il centrocampo migliore che possa avere. Non soltanto per quello che si vede in campo, ma anche analizzando i numeri registrati. Ecco quello che hanno registrato i giocatori nerazzurri.

Calhanoglu: 6 goal 1 assist

Mkhitaryan: 2 goal 2 assist

Barella: 1 goal 2 assist

Frattesi: 1 goal 0 assist

Asllani: 0 goal 0 assist

L’articolo Inter, un centrocampo da urlo. I numeri di Calhanoglu e compagni proviene da Inter News 24.

