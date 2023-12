L’ex arbitro Graziano Cesari si accoda alla polemica dopo la vittoria dell’Inter col Napoli nella 14^ di Serie A: le sue parole

Non accenna a placarsi la polemica dopo il successo conquistato dall’Inter contro il Napoli, nella 14^ giornata di Serie A. Ecco l’opinione di Graziano Cesari a Pressing:

LE PAROLE- «Massa non vede il braccio di Lautaro che cinge l’anca di Lobotka e cade sul tallone del centrocampista. Ci sono due errori: l’arbitro non può girarsi e non vedere il contatto di gioco. Il secondo errore è il VAR che non interviene. Acerbi-Osimhen? Massa vede e alza il dito dicendo che non c’è nulla: ma Acerbi prima dà un’ancata e poi c’è un contrasto basso coi piedi. Secondo me il VAR può intervenire: l’arbitro non ha visto tutto, si abbassa per cercare di vedere. Per me è calcio di rigore: do 4 a Massa e 3 a Marini, che invece di aiutarlo l’ha fatto andare a picco»

L'articolo Napoli-Inter, la polemica di Cesari: «Errori da parte di Massa» proviene da Inter News 24.

