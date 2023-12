Hakan Calhanoglu, uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter in casa del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match

Ai microfoni di Rai Sport, parla così Hakan Calhanoglu sul successo ottenuto dalla sua Inter contro il Napoli, anche grazie al suo gol.

PARTITA- «Questa vittoria è stata un segnale importante, perchè so che altri oggi hanno pregato affinchè oggi perdessimo o pareggiassimo. Siamo scesi in campo che volevamo dare un segnale. Abbiamo meritato questa vittoria perchè eravamo concentrati, lucidi, non abbiamo lasciato giocare il Napoli, loro sono forti, hanno qualità. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Il gol? Sono contento, ma credo sia stato più importante vincere questa partita»

L’articolo Calhanoglu a Rai Sport: «Altri pregavano che perdessimo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG