Con la vittoria ottenuta sul campo del Napoli nella 14^ di Serie A, l’Inter ha mandato un messaggio alla Juve, articolato in 5 concetti

L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio alla netta vittoria dell’Inter sul campo del Napoli nella 14^ di Serie A. Un messaggio chiaro alla Juve di Allegri, che per star dietro ai nerazzurri deve tenere a mente 5 cose:

NAPOLI INTER- L’essersi ripresi il primo posto proprio ieri dopo una notte d’attesa, non è un dettaglio, visto che la vittoria è arrivata: 1) in trasferta; 2) in un big match; 3) subito dopo una sfida di Champions; 4) con la difesa improvvisata; 5) con due gol di centrocampisti, prima che insaccasse anche Thuram, a significare che c’è pure un centrocampo-bomber a disposizione, all’occorrenza. Insomma: coefficiente di difficoltà alto, risposta altissima.

L’articolo L’Inter e il chiarissimo messaggio alla Juve: le 5 cose che i bianconeri devono tenere a mente proviene da Inter News 24.

