Il giornalista Fabrizio Biasin commenta le tante voci che circolano sulla possibile nuova guida tecnica del club rossonero.

Fabrizio Biasin su TMW ha parlato dei tanti nomi accostati alla panchina del Milan. “Il Diavolo, mediaticamente parlando, sembra un pugile-incassatore, laddove i pugni hanno i nomi degli allenatori accostati alla panchina. Questa ‘sfilata di alternative’ è francamente ingiusta anche nei confronti di Pioli, che butta giù bocconi amari e non vede l’ora di tirare giù la serranda (destinazione Napoli). I nomi affiancati ai rossoneri sono addirittura 40, molti di questi inventati di sana pianta (in caso contrario il Milan avrebbe realmente un problema)”.

Sergio Conceicao

Pro e contro dei papabili

“Conceição sembra avere tutte le caratteristiche ideali per essere l’eletto: internazionale, bravo a imbastire progetti a lunga scadenza, capace di valorizzare le risorse e, in qualche modo, ‘italiano’. Gli altri? Tutti, chi più chi meno, hanno controindicazioni: De Zerbi ha una clausola che spaventa, Lopetegui è finito nell’umido per sommossa popolare, Fonseca appare un’alternativa credibile ma neanche troppo, Van Bommel idem con patate. E Allegri? Pare che si sia proposto e non si stato rispedito del tutto al mittente, ma certo sorprenderebbe assai (anche solo per i rapporti con Ibra)”.

Il dilemma

“C’è fretta No, anche se un dubbio rimane e lo traduciamo con una domanda: chi sceglie l’allenatore al Milan? Ibra o Furlani? La risposta ‘entrambi’ è legittima, ma pericolosa. Se così fosse, a decisione presa uno dei due si farebbe andar bene il nome selezionato dall’altro, con pericolose conseguenze sul lungo periodo (‘Lo deve scegliere Ibra! Altrimenti cosa è tornato a fare?’. Parola di mio padre, vecchissimo cuore rossonero)!”.

L’articolo Biasin: “Sfilata di nomi ingiusta nei confronti di Pioli, Allegri stupirebbe per un motivo preciso” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG