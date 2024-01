Il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto parlare della situazione attaccanti in casa Inter soprattutto con il mercato alle porte

Tramite Pressing, Fabrizio Biasin ha voluto parlare ancora dell’Inter sulle prossime mosse di calciomercato.

«A meno che Sanchez non chieda la cessione, ma non succederà. L’Inter andrà avanti con le sue quattro punte, e va benissimo così: è la squadra col miglior attacco per distacco, e non soltanto perché c’è Lautaro, ma grazie a una fase offensiva che funziona»

